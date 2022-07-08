Рівне:

Створення та просування сайтів

На потреби ЗСУ конфісковано та передано понад 400 кубометрів деревини

Рівненська область / Новини регіону 09-июл, 2022, 08:059 prov 0
Незаконні оборудки у лісовій сфері – один з пріоритетів у роботі органів прокуратури, а тому перебуває на її постійному контролі.
Так, за перше півріччя 2022 року судами ухвалено 19 вироків у кримінальних провадженнях за фактами незаконних порубок, перевезення, та зберігання лісу одержаного незаконним шляхом.
Крім того, з початку збройної агресії російської федерації на потреби ЗСУ та інших військових формувань передано понад 400 м3 деревини, а також 332 колоди дерев різних порід.
За фактами незаконних порубок, перевезення та зберігання лісу, одержаного незаконним шляхом, до судів скеровано 23 обвинувальні акти відносно 29 осіб, в тому числі 2 обвинувальні акти стосовно 7 осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів організованою групою осіб.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Схожі новини
За перше півріччя 2022 року на Рівненщині конфіскували бурштину на понад 3 млн грн
Рівненська область / Новини регіону

За перше півріччя 2022 року на Рівненщині конфіскували бурштину на понад 3 млн грн

З початку року в дохід держави скеровано бурштину на майже 3 млн грн
Рівненська область / Новини регіону

З початку року в дохід держави скеровано бурштину на майже 3 млн грн

Понад 800 кг бурштину та 8 обвинувальних вироків – результат трьох місяців 2021
Рівненська область / Кримінал

Понад 800 кг бурштину та 8 обвинувальних вироків – результат трьох місяців 2021

Викрили «чорних лісорубів» безпосередньо на місці злочину
Рівненська область / Новини регіону

Викрили «чорних лісорубів» безпосередньо на місці злочину

32 автомобіля та 3700 літрів дизельного палива скеровано на потреби ЗСУ
Рівненська область / Новини регіону

32 автомобіля та 3700 літрів дизельного палива скеровано на потреби ЗСУ

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору