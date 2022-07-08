На потреби ЗСУ конфісковано та передано понад 400 кубометрів деревини





Незаконні оборудки у лісовій сфері – один з пріоритетів у роботі органів прокуратури, а тому перебуває на її постійному контролі.Так, за перше півріччя 2022 року судами ухвалено 19 вироків у кримінальних провадженнях за фактами незаконних порубок, перевезення, та зберігання лісу одержаного незаконним шляхом.Крім того, з початку збройної агресії російської федерації на потреби ЗСУ та інших військових формувань передано понад 400 м3 деревини, а також 332 колоди дерев різних порід.За фактами незаконних порубок, перевезення та зберігання лісу, одержаного незаконним шляхом, до судів скеровано 23 обвинувальні акти відносно 29 осіб, в тому числі 2 обвинувальні акти стосовно 7 осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочинів організованою групою осіб.