Убивці пенсіонерки з Гощанщини загрожує довічне позбавлення волі





За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Тернополя, якому інкримінують вбивство пенсіонерки, вчинене з корисливих мотивів та проникнення до її житла (ч. ст.115 КК України).Так, слідством встановлено, що приблизно опівночі 21 січня 2022 року, 24-річний колишній місцевий житель, з метою наживи, проник до будинку 75-річної жительки в с. Шкарів Рівненського району. Однак жінка викрила злодія, за що той наніс потерпілій численні удари в голову, а потім ще й перерізав їй горло ножем. Внаслідок значної втрати крові пенсіонерка померла на місці події. Її тіло наступного дня виявив сусід.Вбивця тим часом втік з села і виїхав за межі області. Завдяки оперативним заходам правоохоронці встановили особу зловмисника. Виявилось, що кілька років тому цей чоловік вже викрадав цінності з будинку загиблої. За кілька днів його затримали у Тернополі.Досудове розслідування проводилось групою слідчих СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області та СУ ГУНП в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або й довічне.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.