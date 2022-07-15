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Убивці пенсіонерки з Гощанщини загрожує довічне позбавлення волі

Рівненська область / Новини регіону 15-июл, 2022, 08:249 prov 0
За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Тернополя, якому інкримінують вбивство пенсіонерки, вчинене з корисливих мотивів та проникнення до її житла (ч. ст.115 КК України).
Так, слідством встановлено, що приблизно опівночі 21 січня 2022 року, 24-річний колишній місцевий житель, з метою наживи, проник до будинку 75-річної жительки в с. Шкарів Рівненського району. Однак жінка викрила злодія, за що той наніс потерпілій численні удари в голову, а потім ще й  перерізав їй горло ножем. Внаслідок значної втрати крові пенсіонерка померла на місці події. Її тіло наступного дня виявив сусід.
Вбивця тим часом втік з села і виїхав за межі області. Завдяки оперативним заходам правоохоронці встановили особу зловмисника. Виявилось, що кілька років тому цей чоловік вже викрадав цінності з будинку загиблої. За кілька днів його затримали у Тернополі.
Досудове розслідування проводилось групою слідчих СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області та СУ ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або й довічне.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури.


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