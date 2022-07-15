На Сарненщині конфлікт через дівчину закінчився стріляниною: триває досудове розслідування

За фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, слідчі ВП № 1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України.
12 липня близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення від жителя села Переброди, що неподалік місця його проживання — бійка.
А вже через годину на спецлінію 102 повідомили медики, що до лікарні із вогнепальним пораненням доставили 23-річного жителя Переброд.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що біля місцевого магазину між двома молодиками виникла словесна перепалка через дівчину. Потому 20-річний із двома друзями поїхав на авто за місцем свого проживання. Утім, невдовзі до припаркованої біля будинку машини, в салоні якого залишилися хлопці, для продовження розбірок прийшов 23-річний односелець із трьома товаришами. Відкривши двері транспортного засобу — 20-річний вистрілив пістолетом йому в ногу. Коли присутні хлопці намагалися відібрати в нього зброю, він випадково вистрелив собі в руку.
У потерпілого 23-річного жителя Переброд медики діагностували вогнепальне поранення стегна та госпіталізували в травматологічне відділення. 20-річному на місці події надала допомогу місцева фельдшерка.
Поліцейські вилучили пістолет для відстрілу гумовими кулями, який скеровуватимуть на експертизу.
Усі обставини події встановлюють слідчі відділення поліції №1 (м. Дубровиця) Сарненського районного відділу у рамках досудового розслідування.
?Поліція Рівненської області.???