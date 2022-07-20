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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом побиття засуджених у виправній колонії

Рівненська область / Новини регіону 20-июл, 2022, 07:339 prov 0
Вараською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом перевищення службових повноважень працівниками виправної установи, які супроводжувалися застосуванням спецзасобів (ч. 2 ст. 365 КК України).
Так, у ході моніторингу в соцмережах виявлено відео від 17 липня цього року, на якому зафіксовано факт нанесення ударів гумовим кийком засудженому працівником виправної установи. В дописі вказано, що правопорушення зафіксоване у Полицькій виправній колонії.
До ВК №76 виїхала група прокурорів на чолі з керівником Вараської окружної прокуратури. Задля перевірки усіх обставин події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вказаного правопорушення.
Досудове розслідування проводить третій слідчий відділ (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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