Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 38750 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1700 (+9) од,бойових броньованих машин / APV ? 3905 (+13) од,артилерійських систем / artillery systems – 856 (+5) од,РСЗВ / MLRS - 250 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 113 (+0) од,літаків / aircraft – 221 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 703 (+10),крилаті ракети / cruise missiles - 167 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2775 (+8) од,спеціальна техніка / special equipment - 70 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!