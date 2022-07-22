Рівне:

Створення та просування сайтів

На Буковині повідомлено про підозру організатору схеми переправлення через кордон

Новини регіону / Чернівецька область 22-июл, 2022, 11:189 zipik 0
За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури буковинцю заочно повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, житель села Їжівці Чернівецького району налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України до країн ЄС. За грошову винагороду у 14000 євро, 08 липня 2022 року, організував незаконне переправлення 3 чоловіків призовного віку до Румунії. Забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування держкордону, де провів відповідний інструктаж. При спробі покинути територію України,  громадяни були викриті прикордонним нарядом відділення інспекторів прикордонної служби «Нижні Петрівці» 31 прикордонного загону.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура.
Схожі новини
Буковинець організував піший перехід через кордон для двох братів за п'ять тисяч доларів — прокуратура
Новини регіону / Чернівецька область

Буковинець організував піший перехід через кордон для двох братів за п'ять тисяч доларів — прокуратура

$14 000 за переправлення військовозобов’язаних – на Ужгородщині двом особам повідомлено про підозру
Новини регіону / Закарпатська область

$14 000 за переправлення військовозобов’язаних – на Ужгородщині двом особам повідомлено про підозру

Викрито нестандартний канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
Новини регіону / Чернівецька область

Викрито нестандартний канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

4,5 тисячі доларів за перетин кордону
Новини регіону / Закарпатська область

4,5 тисячі доларів за перетин кордону

По $2500 з людини – жителя Ужгорода підозрюють в організації переправлення військовозобов’язаних через кордон
Новини регіону / Закарпатська область

По $2500 з людини – жителя Ужгорода підозрюють в організації переправлення військовозобов’язаних через кордон

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору