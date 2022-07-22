На Буковині повідомлено про підозру організатору схеми переправлення через кордон

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури буковинцю заочно повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, житель села Їжівці Чернівецького району налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України до країн ЄС. За грошову винагороду у 14000 євро, 08 липня 2022 року, організував незаконне переправлення 3 чоловіків призовного віку до Румунії. Забезпечив їхній трансфер до лінії розмежування держкордону, де провів відповідний інструктаж. При спробі покинути територію України, громадяни були викриті прикордонним нарядом відділення інспекторів прикордонної служби «Нижні Петрівці» 31 прикордонного загону.Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.