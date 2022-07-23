Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 39240 (+240) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1708 (+4) од,бойових броньованих машин / APV ? 3929 (+9) од,артилерійських систем / artillery systems – 864 (+1) од,РСЗВ / MLRS - 253 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 113 (+0) од,літаків / aircraft – 221 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 714 (+1),крилаті ракети / cruise missiles - 167 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2820 (+17) од,спеціальна техніка / special equipment - 72 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk, Kryvyi Rih and Bakhmut directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!