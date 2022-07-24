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Дізнавачі поліції оголосили жителю Житомирського району підозру у колабораційній діяльності

Новини регіону / Житомирська область 24-июл, 2022, 08:129 prov 0
22 липня дізнавачі Житомирського райуправління оголосили підозру 58-річному чоловікові, жителю с. Барашівки. Під час розслідування встановлено, що він неодноразово та публічно заперечував  збройну агресію рф проти України.
Протиправну діяльність чоловіка викрили оперативники Управління Служби безпеки України. Усі дії проводились під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.
Дізнавачі зафіксували, що підозрюваний висловлював підтримку державі-агресору, переконуючи колег та друзів у правильності рішень про напад на Україну.
22 липня за місцем проживання чоловіка було проведено санкціонований обшук, а згодом йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) ККУ.
Відділ комунікації поліції Житомирської області.
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