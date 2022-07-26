Шины Michelin Pilot Alpin PA5 — достойный выбор для эксплуатации зимой на легковых авто с высокими скоростными характеристиками

В поисках хороших зимних шин для легковых автомобилей многие покупатели останавливают свой выбор на модели, которая гарантирует надежность эксплуатации в холодный период на любом типе дороги при любой температуре воздуха. Зимняя резина должна поддерживать высокую управляемость на снегу, обеспечивать большую маневренность — на сухом дорожном полотне и быстрый отзыв на команды тормоза на заснеженной поверхности.

Надежные шины Michelin Pilot Alpin PA5: свободный разгон и торможение на снегу

Усовершенствованная модель создана с ориентиром для эксплуатации на внедорожниках, а также мощных спортивных легковых машинах. Зимние шины Michelin Pilot Alpin PA5 отличаются прочным каркасом, имеют высокий индекс грузоподъемности. Ключевой особенностью выступают многочисленные блочные элементы, обеспечивающие стабильную курсовую устойчивость вне зависимости от скорости его передвижения.

Среди особенностей зимней резины Мишлен Пилот Альпин ПА5 выделяют:

вогнутый профиль, позволяющий шине плотно прилегать к поверхности, а это означает, что площадь контактной зоны увеличивается, улучшая при этом сцепные способности на сухой дороге;

оснащение разнообразными видами ламелей, в центральной части расположены продольного типа два сплошных ребра с прямыми прорезями, улучшающие продольные тягово-сцепные качества;

наличие в блоках Z-образных ламелей заметно улучшает сцепные свойства на обледенелой поверхности и укатанном снегу, сохраняя плавность и точность управления;

применение специалистами компании при изготовлении боковин технологии Premium Touch, что существенно повышает комфортабельность езды и отклики покрышки на команды руля.

Еще один немаловажный момент, связанный с инновационными ламелями. Они защищают блоки от деформаций даже при высокоскоростной езде. Подобный факт также оказывает положительное влияние на комфортное и легкое управление автомобилем в условиях некачественного дорожного покрытия. Приняв решение купить шины Michelin Pilot Alpin PA5, водитель может быть уверен в том, что они не утратят первоначальный внешний вид и функциональность на протяжении нескольких сезонов эксплуатации.

Специальный компаунд, доступные к покупке типоразмеры

Серия Michelin Pilot Alpin PA5 получила протектор, изготовленный из компаунда, отвечающего строгим стандартам, а также с учетом особенностей конструкций мощного легкового транспорта, а также с адаптацией к европейским климатическим условиям в зимний период.

Резиновая смесь содержит кремнийсодержащие вещества и инновационные полимеры, придающие смеси однородности, повышают прочность материала, делая покрышки эластичными при низких температурных показателях воздуха.

Плюсом является и то, что резина Michelin Pilot Alpin PA5 выпускается в широком диапазоне размеров: R15-R21. На сайте Guma.ua данная модель доступна во всех типоразмерах. Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, данную резину могут устанавливать владельцы автомобилей популярных марок Porsche, Renault, BMW.