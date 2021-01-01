Пересадка чотирьох органів від одного донора в Луцьку: як почуваються пацієнти

Усі пацієнти, яким у Волинській обласній клінічній лікарні пересадили донорські органи, почувають себе добре, – розповів Суспільному завідувач відділення трансплантології Михайло Загрійчук.
Операція завершилася зранку 26 липня. Це вперше в медзакладі від померлого донора було забрано одразу чотири органи.
Зі слів Михайла Загрійчук, донором серця, двох нирок та печінки стала 50-річна жінка. "Був інсульт, лікарі намагалися її врятувати, але її хвороба виявилася не сумісна з життям, відтак, їй було діагностовано смерть мозку", – каже лікар. Згоду на донорство підписали рідні померлої.
Нирки пересадили 38-річній жінці та 45-річному чоловікові. Як розповів Суспільному один з реципієнтів Сергій, на операцію з пересадки нирки він чекав більше трьох років.
Нині Сергій у реанімації. "Зараз добре почуваюся. У мене захворювання гломерулонефрит нирок було", – каже чоловік.
Лікарі Антон Кувайцев та Михайло Загрійчук разом із Сергієм, якому пересадили донорську нирку. Суспільне Луцьк"Кровотік гарний. Нирка включилася одразу на столі", – зазначив трансплантолог Антон Кувайцев.
Зі слів лікаря Михайла Загрійчука, усього від початку повномасштабної війни в обласній клінічній лікарні зробили 13 трансплантацій: двічі пересаджували серце і трансплантували 11 нирок.
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