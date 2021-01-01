Водій: плюси та мінуси професії

У вас є посвідчення водія і ви шукаєте роботу? Тоді рекомендуємо вам стати шофером. Причому для цього навіть не потрібен свій автомобіль — ви можете працювати на транспортному засобі компанії. Розглянемо, які особливості має ця професія та де можна шукати роботу.

Водій на авто компанії — це досить популярна вакансія. Існує безліч напрямів, за якими можна працювати, маючи відповідне посвідчення та навички. Наприклад, особистий водій керівника, експедитор, далекобійник, таксист та ін. Кожна професія має свої особливості, але їх поєднує те, що за кермом вам доведеться перебувати на постійній основі.



Плюси та мінуси роботи водієм



До переваг можна віднести:

Простоту навчання. Достатньо просто вивчитися в автошколі та отримати посвідчення водія. Високий попит на професію. Водії потрібні завжди та скрізь. Можливість відвідування різних міст та навіть країн.

Також до плюсів належить і те, що у водія відсутні великі фізичні навантаження. Вам не доведеться тягати важкі ящики тощо. Ви просто керуєте авто, причому в більшості випадків його ремонтом також займаються інші люди.

З мінусів можна виділити те, що це сидяча робота, тому у вас можуть з'явитися професійні захворювання. Також до недоліків належать підвищений рівень відповідальності та ненормований робочий день.



Особливості роботи



У наш час пошук роботи водієм не викликає якихось складнощів. Ви можете влаштуватись в автопарк таксистом та возити людей, піти у службу доставлення та перевозити різні посилки чи замовлення. Також сильно зріс попит на експедиторів, які розвозять товари магазинами та складами.

Якщо говорити про заробітну плату, то вона може сильно змінюватись в залежності від напрямку, в якому ви працюєте. Таксист заробляє в Україні приблизно 20–30 тисяч гривень. При цьому далекобійник, який працює на міжнародних рейсах, може отримувати кілька тисяч доларів в місяць. Але для цього потрібні відповідний досвід та документи. Експедитори заробляють близько 20–25 тисяч, але все залежить від того, де ви працюєте та в якій компанії.

Врахуйте, що у водія повинні бути особливі якості. По-перше, стресостійкість. У якому б напрямку ви не працювали, завжди будуть стреси. І з ними потрібно успішно боротись. По-друге, вам потрібно бути максимально уважними. Автомобіль — засіб підвищеної небезпеки, тому ви ризикуєте не лише своїм здоров'ям та життям, а й оточення. По-третє, потрібно ідеально знати правила дорожнього руху та вміти ними користуватися. Особливо зараз, коли в багатьох містах стоять камери автоматичної фіксації порушень. Інакше більшу частину зарплати доведеться віддавати на штрафи.