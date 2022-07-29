Рекет з-за ґрат: на Житомирщині слідчі поліції оголосили підозри тюремному «авторитету» і його пособнику

Злочинну діяльність в’язнів, які за вчинені особливо тяжкі злочини відбувають покарання в одній з пенітенціарних установ регіону, викрили детективи Слідчого управління ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області за процесуального керівництва регіональної прокуратури.У ході досудового розслідування було встановлено, що один із ув’язнених в установі виконання покарань на Житомирщині, 42-річний уродженець Криму, з кінця минулого року мав надумані боргові претензії до чоловіка, який знаходився на волі. Аби переконати боржника у серйозності своїх намірів, в’язень заручився підтримкою іншого засудженого. 60-річний харків’янин, засуджений до довічного ув’язнення, вже 27 років перебуває за ґратами, тож у злочинних колах здобув собі статусності і був знаний як впливовий «кримінальний авторитет».Відтак уявний боржник фактично став жертвою телефонного терору, організованого відносно нього з місць несвободи. На адресу чоловіка лунали погрози фізичної розправи над ним і його рідними, якщо найближчим часом він не сплатить понад 70 тисяч гривень еквівалентом в іноземній валюті.Правоохоронці у рамках кримінального провадження належним чином задокументували таку протиправну діяльність обох ув’язнених і в середині липня припинили її.У приміщеннях, де відбувають покарання обидва засуджених, правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в результаті яких вилучили докази протиправної діяльності. Після необхідних процесуальних дій та за погодженням з обласною прокуратурою фігурантам оголошено про підозри: 42-річному засудженому – в пособництві у вимаганні (ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 КК України) та у зверненні за злочинним впливом (ч. 1 ст. 255-3 ККУ); 60-річному «авторитету» - у вимаганні із погрозами застосування насильства та в умовах воєнного часу (ч. 4 ст. 189 ККУ), а також у безпосередньому поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 ККУ).Досудове розслідування триває.Зазначимо, що за такі протиправні дії чинним законодавством передбачено покарання у вигляді ув’язнення волі строком до 12 років.