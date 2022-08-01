Злвмисника, який заподіяв своєму знайомому смертельне поранення шукали цілу ніч,

Слідчі поліції Ужгородщини встановлюють обставини та причини конфлікту, внаслідок якого мешканець села Анталовці отримав смертельне поранення. За підозрою у вчиненні вказаного злочину поліцейські затримали товариша загиблого. У справі відкрито кримінальне провадженняВчора, 30 липня, до поліції надійшло повідомлення, що з лісу поблизу села Анталовці везуть чоловіка з ножовим пораненням ноги і потребують медичної допомоги.За викликом одразу виїхали поліція та швидка. Останні по прибуттю на місце констатували смерть чоловіка, яка, за попередніми висновками експерта, настала саме через втрату крові.Співробітники слідчо-оперативної групи поліції провівши ряд заходів встановили попередні обставини, за яких чоловік отримав поранення.Відомо, що 43-річний загиблий відпочивав у лісі разом зі своїми товаришами. З одним із них у нього виник конфлікт, в ході якого 30-річний фігурант схопив ножа та вдарив ним потерпілого у ногу. Після цього зловмисник викинув ніж та втік з місця події, а інші товариші помістили потерпілого до власного автомобіля та привезли у село.Пошуки підозрюваного у злочині тривали всю ніч і вже під ранок поліцейським вдалося його затримати. Наразі він перебуває у ізолятора тимчасового тримання.За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Досудове розслідування у справі триває.Затриманому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.