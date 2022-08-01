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Офіцери ДСНС Рівненщини взяли участь в традиційному забігу сміливих "BRAVE" та вибороли призові місця

Рівненська область / Новини регіону / Спорт 01-авг, 2022, 07:599 prov 2
Вчора, в неділю 31 липня, в Рівному відбувся 36-й традиційний легкоатлетичний забіг сміливих «BRAVE» , на який зібрались учасники з різних міст України, серед яких були й офіцери Головного управління ДСНС Рівненщини.
Приймали участь в забігу люди абсолютно різного віку і спортивної підготовки: і спортсмени-аматори, і професійні спортсмени. Для дорослих учасників були три дистанції на вибір: 5, 10 і 21,1 кілометр.
Рівненські рятувальники продемонстрували хороші результати у відповідних категоріях і на різних дистанціях здобули нагороди:
Роман Пелех - І місце;
Павло Бас - ІІ місце;
Яна Матвійчук - ІІІ місце.
Вітаємо колег із достойними спортивними результатами та зичими у майбутньому ще більших перемог та досягнень.

Головне управління ДСНС у Рівненській області.
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