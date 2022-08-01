Офіцери ДСНС Рівненщини взяли участь в традиційному забігу сміливих "BRAVE" та вибороли призові місця

Головне управління ДСНС у Рівненській області

Вчора, в неділю 31 липня, в Рівному відбувся 36-й традиційний легкоатлетичний забіг сміливих «BRAVE» , на який зібрались учасники з різних міст України, серед яких були й офіцери Головного управління ДСНС Рівненщини.Приймали участь в забігу люди абсолютно різного віку і спортивної підготовки: і спортсмени-аматори, і професійні спортсмени. Для дорослих учасників були три дистанції на вибір: 5, 10 і 21,1 кілометр.Рівненські рятувальники продемонстрували хороші результати у відповідних категоріях і на різних дистанціях здобули нагороди:Роман Пелех - І місце;Павло Бас - ІІ місце;Яна Матвійчук - ІІІ місце.Вітаємо колег із достойними спортивними результатами та зичими у майбутньому ще більших перемог та досягнень.