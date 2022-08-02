До 15 років з конфіскацією майна загрожує жителю Рівненщини за державну зраду





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Рівненщини, якому інкримінують державну зраду та незаконне зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).Слідством встановлено, що чоловік, будучи завербованим агентом, займався збором інформації про військовослужбовців з числа рядового та офіцерського складу кількох українських підрозділів. Зібрані дані він передавав офіцеру запасу держави-окупанта для проведення підривної діяльності проти України. За даними слідства ворог планував ліквідацію високопоставлених офіцерів одного із військових формувань.Крім того, під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого у нього виявлено та вилучено 17 набоїв до вогнепальної зброї.Чоловік наразі перебуває під вартою.Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.