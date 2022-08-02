До 15 років з конфіскацією майна загрожує жителю Рівненщини за державну зраду

Слідством встановлено, що чоловік, будучи завербованим агентом, займався збором інформації про військовослужбовців з числа рядового та офіцерського складу кількох українських підрозділів. Зібрані дані він передавав офіцеру запасу держави-окупанта для проведення підривної діяльності проти України. За даними слідства ворог планував ліквідацію високопоставлених офіцерів одного із військових формувань.
Крім того, під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого у нього виявлено та вилучено 17 набоїв до вогнепальної зброї.
Чоловік наразі перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.