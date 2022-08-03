Бюджет Рівненської області за I півріччя перевиконано

Приємні новини Рівненщини повідомила вчора на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків директор департаменту фінансів ОДА Лідія Біляк.
За її словами, обласний бюджет перевиконаний на 104,8% - понад план одержали 35 млн грн.
- Обсяг власних доходів загального фонду обласного бюджету в I півріччі поточного року становить 635,8 млн грн. Основним джерелом надходжень коштів є податки на доходи фізичних осіб – 89,7% (570,5 млн грн). Крім того, 5,6% (35,4 млн грн) - податок на прибуток підприємств. Найбільше коштів було отримано від ТОВ «РОЕК» - 4 млн грн, ПрАТ «Рівнеобленерго» - 3 млн грн, ПрАТ «Рівнеазот» та ТОВ «ККНК «Технобуд» - 1,3 млн грн, ПрАТ «Дубномолоко» - 0,3 млн грн та від ПрАТ «Вераллія Україна» - 0,1 млн грн. Водночас, через військовий стан та прийняття низки законодавчих актів, які спрямовані на послаблення податкового збору, частину таких платежів від суб’єктів господарювання ми недоотримали, - розповіла Лідія Біляк.
Крім власних доходів бюджет області наповнювався також дотаціями та субвенціями з державного бюджету. Так, дохід частини загального фонду обласного бюджету за I півріччя склав 1 147, 0 млн грн. З них 635,8 млн грн – власні доходи, 171,4 млн грн – дотації та 339,8 млн грн – субвенції.
За цей період проведено видатків на суму 1 млрд 43,3 млн грн. На установи та організації, які фінансуються з обласного бюджету спрямовано 986,6 млн грн. Зокрема, на оплату праці і нарахування було витрачено 438 млн грн, на інші видатки споживання (всі коди економічної класифікації) було спрямовано найбільше коштів – 497,9 млн грн та 50,7 млн грн – на комунальні послуги та енергоносії.
Також директор департаменту фінансів ОДА повідомила, що резервний фонд обласного бюджету у порівнянні з минулим роком значно збільшений. На сьогодні залишок нерозподілених коштів резервного фонду складає 11,2 млн грн.
Пресслужба Рівненської обласної Ради.