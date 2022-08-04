У Рівному судитимуть контрабандистів, які возили прекурсори з Єгипту в Україну

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік та жінка налагодили канал контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах з Арабської Республіки Єгипет в Україну, з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини «метамфетамін».
Обвинувачених викрили 23 лютого цього року, у міжнародному аеропорту «Львів», під час спроби перемістити близько 2 кг псевдоефедриновмісних препаратів, орієнтовна вартість яких на «чорному ринку» перевищує 1,5 млн грн. Прекурсори були ретельно заховані у ємностях з-під побутової хімії.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, з конфіскацію майна.