У Рівному судитимуть контрабандистів, які возили прекурсори з Єгипту в Україну





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Рівненщини. Їм інкримінують контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік та жінка налагодили канал контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах з Арабської Республіки Єгипет в Україну, з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини «метамфетамін».Обвинувачених викрили 23 лютого цього року, у міжнародному аеропорту «Львів», під час спроби перемістити близько 2 кг псевдоефедриновмісних препаратів, орієнтовна вартість яких на «чорному ринку» перевищує 1,5 млн грн. Прекурсори були ретельно заховані у ємностях з-під побутової хімії.Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, з конфіскацію майна.