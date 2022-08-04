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У Рівному судитимуть контрабандистів, які возили прекурсори з Єгипту в Україну

Рівненська область / Новини регіону 04-авг, 2022, 07:469 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Рівненщини. Їм інкримінують контрабанду прекурсорів в особливо великих розмірах (ч. 3  ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік та жінка налагодили канал контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах з Арабської Республіки Єгипет в Україну, з метою подальшого виготовлення з них психотропної речовини «метамфетамін».
Обвинувачених викрили 23 лютого цього року, у міжнародному аеропорту «Львів», під час спроби перемістити близько 2 кг псевдоефедриновмісних препаратів, орієнтовна вартість яких на «чорному ринку» перевищує 1,5 млн грн. Прекурсори були ретельно заховані у ємностях з-під побутової хімії.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, з конфіскацію майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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