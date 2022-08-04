СБУ знешкодила агентурну мережу фсб рф, через яку ворог отримував дані про об’єкти для ракетних ударів

СБУ викрила мережу завербованих фсб рф інформаторів та корегувальників ракетного вогню. В Івано-Франківській та Одеській областях проведено одночасне затримання агентів, які дали згоду фсб на збір та передачу інформації про стратегічні військові об’єкти в регіонах.
В Івано-Франківську СБУ затримала місцевого жителя, якого російська фсб завербувала для отримання даних про важливі для ведення бойових дій об’єкти міста і області.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби безпеки України в області.радник дав російській спецслужбі згоду на співпрацю, однак СБУ вдалося знешкодити його до того, як він встиг передати ворогам потрібну їм інформацію.
Від свого куратора з фсб агент отримав доручення зібрати дані щодо:
розташування на території області військових об'єктів;
переміщення військової техніки Збройних сил в напрямку району ведення бойових дій;
місцезнаходження і режиму блокпостів. Крім того, ворожу спецслужбу цікавила актуальна інформація про розташування і діяльність регіональних центрів прийняття рішень: військової адміністрації, СБУ та поліції.
Як винагороду росіяни пообіцяли забезпечити агенту особисту безпеку та дати високу посаду за окупаційної влади. Контакт з куратором зрадник підтримував через месенджер.
СБУ встановила, що російську фсб вивів на івано-франківця завербований ними раніше житель Одеси. Він був резидентом фсб рф, який підшукував потенційну агентуру, готову стати інформаторами та коригувальниками вогню.
СБУ затримала агента в Івано-Франківську та провела обшуки у нього та його контактів. Під час цього вилучено:
- засоби ураження – гранату Ф-1, тротилову шашку, короткоствольну зброю;
- мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з кураторами;
- інші речі і документи з доказами злочинної діяльності.
Одночасно в Одесі СБУ затримала резидента на місці злочину - під час дорозвідки навколо Одеської військової адміністрації.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу готується повідомлення їм про підозру у державній зраді.
За надання в умовах воєнного стану допомоги агресору в проведенні розвідувально-підривної діяльності на зрадників очікує позбавлення волі на термін 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі дії тривають. Встановлюється все коло осіб, причетних до цієї мережі, і вчиняються заходи для їх притягнення до відповідальності.
Викриття та знешкодження мережі здійснювали співробітники СБУ в Івано-Франківській та Одеській областях під процесуальним керівництвом Івано-Франківської та Одеської обласних прокуратур.