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Закарпатця підозрюють у намаганні незаконно вивезти з України бурштин на майже 2 млн грн

Новини регіону / Закарпатська область 05-авг, 2022, 09:149 prov 0
Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури повідомила про підозру мешканцеві Хустського району у незаконному перевезенні бурштину у значних розмірах (ч. 2 ст. 240-1 КК України).
За інформацією слідства, закарпатець попередньо придбав 309 кг необробленого бурштину, який відноситься до дорогоцінного каміння. Розмістивши його у спеціально переобладнаних паливних баках автомобіля «Renault Magnum», намагався приховано вивезти за межі України. Протиправну діяльність особи викрито на пункті пропуску «Дяково» співробітниками Закарпатської митниці.
На бурштин, вартість якого експертом оцінена в 1,9 млн грн, накладено арешт.
Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу. Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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