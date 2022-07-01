Оперативне оновлення щодо вторгнення росій на 06.00, 06 серпня 2022 року

Слава Україні! Триває сто шістдесят четвертий (164) день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню.російські окупанти продовжують завдавати повітряних та ракетних ударів по військовим та цивільним об'єктам на території України.На Волинському, Полісському та Сіверському напрямках немає істотних змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михайчинська Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.На Слобожанському напрямку ворог вів оборонні бойові дії з метою утримання окупованих ліній та недопущення наступ українських підрозділів. Провели дистанційне мінування області.На Харківському напрямку обстріляли райони Прудянка, Слатине, Питомник, Петрівка, Коробочкине, Моспанове та Замулівка зі ствольної та ракетної артилерії. Наніс авіаудари поблизу Верхнього Салтів та Лебяже.Проводили повітряну розвідку БПЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.На Слов'янському напрямку ворог наніс вогневі збитки з артилерії різних типів поблизу Мазанівки, Краснопілля, Суліхівки, Карнаухівки, Вірнопілля.Ворог проводить наступальну операцію на Донецькому напрямку, зосереджуючи свої основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Використовує атаку та армійську авіацію.На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Спірне та Івано-Дар'ївки.У напрямку Бахмута ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктов Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Авіаудари поблизу Зайцеве, Соледара, Бахмута та Берестова.Вело наступальні бої в напрямку Яковлівка - Вершина та Кодема - Зайцеве, невдало і пішов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії продовжуються.На Авдіївському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та ракетної артилерії околиці Нью-Йорка, Первомайського, Водяна та Опитне. Наніс авіаудари поблизу Новоградське, Павлівки та Пречистівки. Вело наступ у напрямку Лозове - Невельське, невдало, відступило. Провели перегрупування.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли зі ствольної, ракетної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченківка, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Че рвоне, Степове і Времівка. Авіаудари були нанесені поблизу Мар'їнки, Малі Щербаки, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки.Ворог проводив повітряну розвідку БПЛА поблизу Краснохорівки, Новосілки, Таврійського.Ворог проводить оборонну операцію на Південнобузькому напрямку. Основні зусилля зосереджені на утримання окупованих областей та нанесенні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.Ворог обстріляв танки та різні види артилерії в районах Лиманів, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партізанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка, Миколаївка. Наніс авіаудари в районі Андріївка, а також Хуторська долина та Плотницький тракт.Розвідувальні дії ворожих БПЛА зафіксовано в околицях Білої Криниці, Нижні Сірогози, Лозове та Андріївки.У водах Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує виконувати зазначені завдання. По всій території України залишається загроза ракетних ударів.Чотири крилаті ракети-носія морського базування готові до використання високоточної зброї.Віримо в ЗСУ! Разом до перемоги!Слава Україні!