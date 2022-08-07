На Рівненщині перед судом постане лікар за неналежне надання медичної допомоги, що призвело до смерті пацієнтки

Поліція Рівненської області

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Слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 55-річного обвинуваченого в неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.У ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2020 року до лікарні звернулась 39-річна пацієнтка із показами до оперативного втручання. Операція пройшла без ускладнень, утім ввечері того ж дня стан жінки погіршився. Медперсонал викликав чергового лікаря анастезіолога–реаніматолога, втім замість себе відправив до хворої лікаря-інтерна без належної кваліфікації, яка не може самостійно приймати рішення та проводити будь-які дії із хворими без присутності лікаря. Такими діями обвинувачений медик втратив час для надання невідкладної медичної допомоги — провів необхідну маніпуляцію із запізненням. Через декілька днів пацієнтка померла.Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала від набряку головного мозку на фоні гіпоксично-ішемічного його ураження внаслідок постасфіктичної хвороби (стан після клінічної смерті) після виконаного оперативного втручання.Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області повідомили 55-річному лікарю про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.За результатами проведених експертиз та зібраних у справі доказів слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.Відповідно до санкції інкримінованої статті, чоловікові може загрожувати покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або ж обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.