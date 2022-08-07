Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 42200 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1805 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 4055 (+4) од,артилерійських систем / artillery systems – 958 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 260 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 132 (+5) од,літаків / aircraft – 223 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 750 (+6),крилаті ракети / cruise missiles - 182 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2978 (+8) од,спеціальна техніка / special equipment - 86 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!