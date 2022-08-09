ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який вимагав у агентства з нерухомості 280 тис. грн за вплив на податкову

Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру правоохоронцю з Дніпропетровської області, який вимагав у буковинського агентства з нерухомості хабар за виключення організації з переліку ризикових платників податків.Чоловік свого часу проходив службу в Чернівецькій області, де у нього залишились певні знайомства. Правоохоронець вирішив «підзаробити» на своїх старих зв’язках та почав вимагати кошти у працівника одного із підприємств, що займається купівлею та продажем нерухомості. «Вирішити питання» з податковою для агентства коштувало 280 тис. грн.Кошти правоохоронець одержував частинами, коли приїздив у Чернівці.Працівники ДБР задокументували 4 факти передачі грошей.Правоохоронця затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини хабаря у розмірі 100 тис. грн.Зловмиснику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.За рішенням суду чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Його відсторонено від посади.Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.