Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 10.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 42800 (+160) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1832 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 4076 (+10) од,артилерійських систем / artillery systems – 971 (+7) од,РСЗВ / MLRS - 261 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 133 (+0) од,літаків / aircraft – 232 (+9) од,гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),крилаті ракети / cruise missiles - 185 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment - 89 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!