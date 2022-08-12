За сексуальне насильство щодо неповнолітньої – 8 років позбавлення волі

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 41-річному волинянину, визнаному винним у сексуальному насильстві щодо 10-річної дівчинки (ч. 4 ст. 153 КК України), покарання у виді восьми років позбавлення волі.Встановлено, що сім разів судимий уродженець Одеської області, який проживає в одному із сіл Ковельського району, удень 01 березня 2022 року вчинив з дитиною насильницькі дії сексуального характеру.Попри те, що винуватості своєї у скоєному чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.Наступних 8 років чоловік проведе за ґратами.