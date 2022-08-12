Рівне:

Створення та просування сайтів

За сексуальне насильство щодо неповнолітньої – 8 років позбавлення волі

Новини регіону / Волинська область 12-авг, 2022, 09:399 prov 0
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 41-річному волинянину, визнаному винним у сексуальному насильстві щодо 10-річної дівчинки (ч. 4 ст. 153 КК України), покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Встановлено, що сім разів судимий уродженець Одеської області, який проживає в одному із сіл Ковельського району, удень 01 березня 2022 року вчинив з дитиною насильницькі дії сексуального характеру.
Попри те, що винуватості своєї у скоєному чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Наступних 8 років чоловік проведе за ґратами. 
Пресслужба обласної прокуратури.
Схожі новини
За зґвалтування неповнолітньої мешканця Старокостянтинова засуджено до 7 років позбавлення волі
Новини регіону / Хмельницька область

За зґвалтування неповнолітньої мешканця Старокостянтинова засуджено до 7 років позбавлення волі

39-річний чоловік, в гаражному приміщенн розбещував неповнолітню
Рівненська область / Новини регіону

39-річний чоловік, в гаражному приміщенн розбещував неповнолітню

Засуджений увосьме – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень кам’янчанин проведе за ґратами 7 років
Новини регіону / Хмельницька область

Засуджений увосьме – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень кам’янчанин проведе за ґратами 7 років

Сім разів судимого волинянина, підозрюваного у вчиненні нового злочину, взяли під варту
Новини регіону / Волинська область

Сім разів судимого волинянина, підозрюваного у вчиненні нового злочину, взяли під варту

Ув’язнено на 6 років: жителю Житомирського району винесено вирок за особливо тяжкий злочин проти малолітньої
Новини регіону / Житомирська область

Ув’язнено на 6 років: жителю Житомирського району винесено вирок за особливо тяжкий злочин проти малолітньої

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору