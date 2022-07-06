Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.08 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 43750 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1876 (+12) од,
бойових броньованих машин / APV ? 4141 (+15) од,
артилерійських систем / artillery systems – 985 (+5) од,
РСЗВ / MLRS - 261 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 136 (+0) од,
літаків / aircraft – 233 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 195 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 787 (+3),
крилаті ракети / cruise missiles - 187 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3044 (+5) од,
спеціальна техніка / special equipment - 92 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.