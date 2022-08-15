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У Костополі судитимуть чоловіка, який хотів за 200 євро відкупитись від відповідальності за домашнє насильство

Рівненська область / Новини регіону 15-авг, 2022, 18:249 prov 0
Здолбунівською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що 16 липня цього року на лінію «102» надійшло повідомлення від 65-річної жительки Костополя про домашнє насильство з боку її нетверезого племінника. На місце події прибули інспектори патрульної поліції.
Від надання пояснень 52-річний кривдник відмовився, тож для складання адмінматеріалів його вирішили доставити у місцевий відділок. Дорогою чоловік натякав на вирішенні питання на місці, тож неодноразово був попереджений про кримінальну відповідальність. Однак це правопорушника не зупинило і він залишив поліцейським на сидінні службового автомобіля 200 євро.
Свою вину чоловік визнав повністю.
Обвинувальний акт скеровано до Костопільського районного суду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділенням ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури
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