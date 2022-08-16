"Ми сильні в єдності" - Олександр Коток, старший пресвітер Рівненщини

"Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях - знов знайдеш його..."

Екклезіаст 11:1

Від початку війни офіс Рівненськогоо бласного об'єднання УЦХВЄ дав прихисток більше 800 внутрішньо переселеним особам. І зараз практично щодня в офісі шість десяткам переселенцям надається допомога у вигляді продуктових наборів, медикаментів.





Старший пресвітер Рівненщини Олександр Коток зазначає, що це стало можливим завдяки пожертвам небайдужих людей, зокрема, компанії "GAIN" з Німеччини та партнерів з Британії, США, Польщі, а також помісні церкви роблять великий внесок у пожертвування для допомоги на Схід.

Протягом літніх місяців було відправлено сотні тонн гуманітарної допомоги у Східні та Південні регіони України.

Олександр Коток зазначає, що географія напрямків волонтерства дещо змінилася від початку війни.

Якщо в перші місяці це була Київщина, Житомирщина, Чернігів, то сьогодні – це Запоріжжя, частково Дніпропетровська область, Харківщина, та окремі населені пункти Донеччини і Луганської області. Щодня десятки слів вдячності Богу, свідчень, сліз доводиться бачити і чути працівникам офісу, волонтерам...

Лише церкви Березнівщини від початку війни відправили понад 140 рейсів. Так в липні доставили допомогу у Покровськ (5-7 липня), Запоріжжя (13, 18, 21, 29 липня, 06 серпня), Кривий Ріг (19 липня, 23 липня), Херсонщину (21, 29 липня), на передову та інші куточки центру та сходу України.

Бахмут нині знаходиться під щоденними обстрілами: на околицях міста продовжуються активні бойові дії, постійно намагаються штурмувати Бахмутський напрямок і саме місто. Більшість людей відмовляються виїжджати із міста, незважаючи на обстріли.

"Вдячні Богу за охорону і можливість допомогти для жителів у м. Бахмут та для військових. Надихають брати і сестри, які залишаються тут і навіть з західної України приїхали на довгий час, щоб служити цим людям. Молімось за них і підтримуймо. Вдячні всім за підтримку молитовну (Бог являє милість по молитвах, ми були свідками яскравих свідчень), вдячні за фінансову підтримку, вдячні церквам які збирали продуктові пакети, Хабу м.Рівне та людям які передали хліб" - розповідає Анатолій Кибукевич

Гуманітарна допомога була відправлена від УЦХВЄ Пятигори, Радове, Кухітська Воля та Хаб м.Рівне.

Кілька рейсів за літо доставлено до Краматорська.Команда волонтерів з Рівненщини з 01 березня на постійних засадах трудилися в Харківській області.

Третій місяць поспіль наші волонтери доставляють гуманітарну допомогу на Запоріжжя.

Перш за все, це хоробрі люди, які ризикуючи своїм життям допомагають тим, хто цього потребує, раненим, тим, хто залишився без допомоги. Майже на всій цій території дуже важка ситуація, тому що в деяких селах не має ні води, ні світла та газу, і не всі вантажі, які прямують із Запоріжжя, туди пропускають. Не завжди до цих людей, особливо, якщо це мешканці маленьких віддалених сіл, доходить гуманітарна допомога. Не в усі села можна доїхати, тому що зараз там активізувалися бойові дії, там ідуть обстріли, тому не всі водії й волонтери можуть туди потрапити. Це дуже ризиковано.

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні місто Запоріжжя стало другою домівкою для переселенців із південної та східної частин України. За 120 днів місто прийняло 146 тис. 273 переселенців. Це люди, які, тікаючи від жахіть війни, покинули свої домівки, майно та роботу.

Як зазначає Олександр Коток, - "Давайте розуміти, що люди потребують цієї допомоги не від хорошого життя. Вони втратили домівки, майно, роботу — все, що мали в мирному житті. Сьогодні не можна жити так, як ми жили до війни. Кожен з нас служить і ще повинен послужити нашим співвітчизникам, які того потребують. Хотів би звернутися до всіх, які мають можливість допомогти, зробити це. Як сказав Апостол Павло у Післанні до Филипян: 4:13 "Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє..."