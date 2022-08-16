Захворюваність на COVID-19 зростає! Спробуємо у цифрах пояснити, що відбувається із захворюваністю на COVID-19 у територіальній громаді Рівного.

Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус зростає. До прикладу, лише за минулий тиждень до закладів охорони здоров’я Рівненської міської ради надійшло на лікування 49 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу, що на 36% більше ніж двома тижнями раніше;

На сьогодні 95 рівнян отримують лікування від коронавірусної інфекції в міських лікувальних закладах. Левова частка (90%) лікується амбулаторно;

За цей же період (за останній місяць) до КНП «Центральна міська лікарня» РМР госпіталізували 31 хворого на COVID-19, із яких 20 - мешканці Рівненської територіальної громади;

Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті наразі 13. 4 пацієнтів підключено до кисню;

На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 2 особи, серед яких 1 рівнянин. Тижнем раніше зареєстровано 1 летальний випадок від коронавірусної інфекції.

Що рекомендуємо?

З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря;

Допоки не отримали результати тестування, намагайтесь обмежити фізичні контакти з іншими людьми. Пам’ятайте, що відносно легкий перебіг хвороби в однієї людини не виключає можливість ускладнень в інших;