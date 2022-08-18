19 серпня - свято Преображення Господнього



У народній традиції Преображення називається Другим Спасом або Яблучним Спасом (православя). Народну назву свято придбало через те, що, відповідно до Типікона, у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди, а там, де його немає, - яблука, після чого їх дозволяється вживати в їжу. Дані традиції відносяться до язичницьких. - приношення плодів богам і має свій початок від Стародавньої Греції, де приносили в дари виноград.

У православному християнстві освячення плодів у день свята Преображення набуло особливого символічного значення хоча до справжнього таїнства і значущої події, що сталася в цей день - дані традиції нічого спільного не мають. 19 серпня християни святкують одне з найвеличніших дванадесятих празників – Преображення Господа Ісуса Христа. Свято Преображення Господнього встановлене на згадку події із життя Ісуса Христа – Преображення перед учениками Петром, Яковом та Іоаном на горі Фаворі перед Своїми стражданнями. Про це чітко і доступно написали євангелисти: Матфей (17, 1-9), Марк (9, 2-9) та Лука (9, 28-36).Чіткі згадки про особливості святкування датуються IV-м століттям. Про це свідчать повчання св. Єфрема Сірина і св. Іоана Золотоустого. Святкування празника у IV столітті вказує, що початок його відноситися до перших трьох століть християнства. Зокрема, збереглося слово св. Андрія Критського (635-680) на Преображення Господнє. В цьому Cлові термін "Преображення" розглядається не тільки в догматичному змісті, але і в розумінні дійсної церковної урочистості. В VIII столітті св. Іоан Дамаскін і прп. Косьма Маюмський склали стихири та канони на це свято, якими Православна Церква прославляє цю подію і в теперішній час. У календар Західної Церкви воно було введене папою Калістом III в 1457 році. У традиції Вірменської Церкви свято Преображення включене до великоднього циклу, є рухомим і святкується в сьому неділю після П'ятидесятниці.У народній традиції Преображення називається Другим Спасом або Яблучним Спасом (православя). Народну назву свято придбало через те, що, відповідно до Типікона, у цей день освячується виноград нового врожаю та інші плоди, а там, де його немає, - яблука, після чого їх дозволяється вживати в їжу. Дані традиції відносяться до язичницьких. - приношення плодів богам і має свій початок від Стародавньої Греції, де приносили в дари виноград.У православному християнстві освячення плодів у день свята Преображення набуло особливого символічного значення хоча до справжнього таїнства і значущої події, що сталася в цей день - дані традиції нічого спільного не мають.

"А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу.

2 І Він перед ними переобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його стала біла, як світло.

3 І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із Ним.

4 І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі.

5 Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!

6 А почувши, попадали учні долілиць, і полякалися сильно...

7 А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте й не бійтесь!

8 Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім Самого Ісуса.

9 А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про цеє видіння, аж поки Син Людський із мертвих воскресне".

Своїм Преображенням Ісус Христос засвідчив, що Він є Син Божий посланий на Землю укласти Устави Неба для розбещених жителів Землі.

"...Я збудую мою Церкву і сили ада не подолають її". Так і є: багато хто повставав проти Церкви Господньої, але усі вони були списані на піску і яблука тут абсолютно ні до чого...