Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 44900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1907 (+8) од,бойових броньованих машин / APV ? 4212 (+17) од,артилерійських систем / artillery systems – 1018 (+2) од,РСЗВ / MLRS - 266 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 141 (+0) од,літаків / aircraft – 234 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 803 (+8),крилаті ракети / cruise missiles - 190 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3137 (+7) од,спеціальна техніка / special equipment - 97 (+3).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!