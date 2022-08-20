Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 21.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 45200 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1912 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 4224 (+12) од,артилерійських систем / artillery systems – 1028 (+10) од,РСЗВ / MLRS - 266 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 141 (+0) од,літаків / aircraft – 234 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 197 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 806 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 190 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3143 (+6) од,спеціальна техніка / special equipment - 99 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Mykolaiv directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!