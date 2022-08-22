Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.08 were approximately:
особового складу / personnel - близько/ about 45400 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 1919 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ? 4230 (+6) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1032 (+4) од,
РСЗВ / MLRS - 266 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 145 (+4) од,
літаків / aircraft – 234 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 198 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 815 (+9),
крилаті ракети / cruise missiles - 194 (+4),
кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3149 (+6) од,
спеціальна техніка / special equipment - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.