Фальсифікат збували тоннами - на Житомирщині викрили незаконний продаж алкогольної продукції та цигарок

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст.204 КК України).
Установлено, що група жителів Коростенського району, упродовж 2021-2022 років, не маючи відповідних офіційних дозволів, незаконно розповсюджували підакцизні товари сумнівної якості на території регіону.
У середу, 24 серпня цього року, прокурорами спільно зі слідчими поліції області на території міста Коростеня та Коростенського району проведено низку обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у транспортних засобах, де зберігався з метою реалізації фальсифікат - алкогольна продукція та тютюнові вироби.
Під час обшуків вилучено понад одну тонну фальсифікованого алкоголю, майже 3 тисячі пачок незаконно виготовлених цигарок на загальну суму майже 400 тис. грн, близько 40 тис. грн готівкових коштів, отриманих від незаконної діяльності, мобільні телефони, чорнові записи, 4 транспортні засоби, які використовувалися для незаконної реалізації фальсифікату.
Наразі готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Злочинну діяльність викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в області Департаменту Нацполіції України.
Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.