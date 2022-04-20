ДБР повідомило про підозру митнику, який «не помітив» несплати митних платежів на 4 млн гривень

Працівники ДБР повідомили про підозру державному інспектору Галицької митниці, який пропустив вантажівку з товарами до України без митного оформлення та сплати обов’язкових платежів на понад 4 млн гривень.
У серпні 2020 року інспектор двічі проводив митне оформлення вантажного автомобіля з причепом, який в’їжджав в Україну з Польщі.
За даними, які вніс інспектор до автоматизованої системи митного оформлення, вантажівка була порожньою, хоча насправді перевозила одяг та інші товари народного вжитку. Таким чином власникам вантажівки вдалося уникнути сплати обов’язкових митних платежів на понад 4 млн гривень.
В рамках розслідування кримінального провадження суд наклав арешт на вантажівку з причепом, яка перевозила товари, орієнтовна вартість якої складає 50 тис. доларів США.
Інспектора митниці підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.