Рівне:

Створення та просування сайтів

ДБР повідомило про підозру митнику, який «не помітив» несплати митних платежів на 4 млн гривень

Новини регіону / Львівська область 26-авг, 2022, 08:439 prov 0
Працівники ДБР повідомили про підозру державному інспектору Галицької митниці, який пропустив вантажівку з товарами до України без митного оформлення та сплати обов’язкових платежів на понад 4 млн гривень.
У серпні 2020 року інспектор двічі проводив митне оформлення вантажного автомобіля з причепом, який в’їжджав в Україну з Польщі.
За даними, які вніс інспектор до автоматизованої системи митного оформлення, вантажівка була порожньою, хоча насправді перевозила одяг та інші товари народного вжитку. Таким чином власникам вантажівки вдалося уникнути сплати обов’язкових митних платежів на понад 4 млн гривень.
В рамках розслідування кримінального провадження суд наклав арешт на вантажівку з причепом, яка перевозила товари, орієнтовна вартість якої складає 50 тис. доларів США.
Інспектора митниці підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
Схожі новини
Перед судом постануть шість митників з посту «Мукачево» службова недбалість яких призвела до втрат бюджету на 6 млн грн
Новини регіону / Закарпатська область

Перед судом постануть шість митників з посту «Мукачево» службова недбалість яких призвела до втрат бюджету на 6 млн грн

ДБР підозрює шістьох митників з посту «Мукачево» у службовій недбалості, яка призвела до втрат бюджету на 6 млн грн
Новини регіону / Закарпатська область

ДБР підозрює шістьох митників з посту «Мукачево» у службовій недбалості, яка призвела до втрат бюджету на 6 млн грн

Трьом працівникам митного поста «Мукачево» оголосили підозру
Новини регіону / Кримінал / Закарпатська область

Трьом працівникам митного поста «Мукачево» оголосили підозру

Через Львівську митницю ДФС в Україну ввозились великі партії брендового одягу за підробленими документами
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Львівська область

Через Львівську митницю ДФС в Україну ввозились великі партії брендового одягу за підробленими документами

Перед судом постануть 14 працівників митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компанії, близькій до Медведчука
Новини регіону / Закарпатська область

Перед судом постануть 14 працівників митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компанії, близькій до Медведчука

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору