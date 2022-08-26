"Окозамилювання" - термін, суто український

Розмовна мова рясніє поняттями, які рідко потрапляють в словники, вважаються неприйнятними для вживання в пристойному суспільстві. Багато з них тісно пов'язані з кримінальним світом, пояснюють найбільш похмурі і непривабливі аспекти життя маргінальних верств суспільства. Термін «окозамилювання» – це приклад того, як ємні вирази з жаргону проникають в лексикон пересічних громадян. Але що означає колоритне слово і в яких випадках використовується?

З життя шулерів

Людині непосвяченому здас ться дивним подібне звернення з аксесуаром для поліпшення зору. Але філологи чітко вказують: розмова йде про значки на гральних картах, які також іменуються очками. У кримінальному світі азартні розваги дозволяють не тільки згаяти час, але і служать для демонстрації власних талантів, допомагають заробити. А тому вміння обдурити і не бути викритим вважається корисним.

Для кращого розуміння потрібно повернутися в середину XIX століття. Тоді завсідники трактирів і кубел могли без сумніву сказати, що означає окозамилювання і як за нього карають. Кращі шулери були здатні прямо під час гри стерти або нанести зображення масті на карту, тим самим змінюючи її цінність в поточному матчі. З тих пір назва такого вміння стало синонімом для обману або шахрайства.

Сучасне спілкування

Сьогодні поняття вказує не стільки на факт шахрайства з метою нажитися, скільки на спроби загравати з співрозмовником, ввести в оману заради створення сприятливого враження. Так, кандидати на посаду у фарбах розписують свої переваги і знання, приписують заслуги колег і хваляться утворенням, яке так і не встигли отримати. А продавці з допомогою правильно підібраного опису перетворюють буденний товар у справжнє диво прогресивних технологій, без якого покупцеві не обійтися.

Слово при цьому несе негативну конотацію. Так, учасники розмови можуть посміятися або вказати на дуже пишномовну мова, використовуючи звучний термін. Однак при цьому мається на увазі явна брехня, недостовірна інформація в повідомленні, яке назвали досить образливим визначенням.

Особистий словник

Завжди думайте, коли і з ким говорите. У більшості випадків «окозамилювання» – це об'єктивна характеристика для сумнівного, нехай і розрекламованого підприємства. Ви відразу позначаєте недовіру і сумнів у зазначених даних. Оскільки робите це в неформальній формі, то можете використовувати у спілкуванні з друзями та рідними.

Завжди памятайте - в тій людині, яку ви добре знаєте - криється ще одна людина, про яку ви не знаєте абсолютно нічого.