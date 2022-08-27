Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 28.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 46750 (+250) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1942 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 4257 (+3) од,артилерійських систем / artillery systems – 1050 (+5) од,РСЗВ / MLRS - 274 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 148 (+0) од,літаків / aircraft – 234 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 202 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 838 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 196 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3171 (+6) од,спеціальна техніка / special equipment - 99 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!