А баби-Яги і справді були…

Хто із нас в дитинстві не чув казки, чи, принаймні, історії, де фігурують страшні і старі баби-яги, які виконували завжди негативну роль? Звісно ми усі це чули і бачили по казках та мультфільмах, де вони виступали злими феями, чаклунками і так далі. Згодом ми усі розуміли, що це лише казка. Разом з тим літописи та історичні факти свідчать нам про те, що така раса бабів-ягів дійсно існувала. Ба, більше, і зараз під впливом казковості, незвичайності та таємничості дехто перебирає їх образ на себе і називає себе навіть "потомствєнними"...

В дохристиянському світі – це були люди, які не хотіли фізично працювати - знахарі (знахарки), волхви, які нібито займалися передсказанням, лікуванням і обов'язково за свою незвичайну «роботу» брали надзвичайну плату. Таким чином заробляли на життя. Є кілька джерел, які свідчасть про те, що ці шамани обдурювали людей і після такого лікування вони помирали, а пророцтва не збувалися. Тоді гадалки викручувалися і казали, що духи передумали надавати людям ті, чи інші гарантії. Є кілька свідчень в угро-фінських джерелах про те, що коли такі знахарі взяли плату але обдурили вельмож, то ті наказали перших привселюдно стратити.

Тема ця дуже багата. Вона вимагає залучення матеріалів з культури угро-фінів. Бо тоді багато явищ "російської" історії стають набагато зрозумілішими. Більш ніж імовірно, що Яга-кістяна нога - це угро-фінська чаклунка, а її житло, її хатинка - це чамья, сомьях, стаббур - мисливський і ритуальний будиночок угро-фінів. (До речі, хатинка на курячих ніжках - це зовсім не видумка. Раніше по лісових хащах такі хатинки дійсно ставили на жердини для захисту від диких звірів. Це явище є і сьогодні).

Обвішування штахет та самої халупи кістками, черепами тварин - це для відлякування людей, яких боялися відлюдники, а люди боялися відлюдників. Іминали такі обєкти 10-ю дорогою, розповідаючи різні небилиці дятям, щоб ті ні в якому разі не йшли гратися до лісу. Адже там була небезпека не лише від втікачів, а й від хижих звірів, які інколи викрадали дітей, свійську худобу з дворів.

У записах Дж. Флетчера, який подорожував в тих краях в кінці XVI століття, є згадка про Ягу:

"Що стосується до розповіді про Золоту Бабу або Ягу-бабу, про яку траплялося мені читати в деяких описах цієї країни, що вона є кумир у вигляді баби ( переважно - це зависні, ображені та розлючені на людство та все добре старі діви), що дає на питання жерця прозорливі відповіді про успіх підприємства або про майбутнє, то я переконався, що це проста байка".

/"Про державу в розділі про Пермяков, Самоїдів і лопарів", 1588; Н. Веселовський. "Уявні кам'яні баби", Вісник АІ, Спб., Вип. 195/

Розвінчання омани цих ясновидящих починається з приходом Християнства на наші землі. Тоді, розуміючи, що це темнота і зло християни сильно повстали проти таких осіб у своїх поселеннях. Про це свідчать кілька епізодів з "Повісті временних літ" ("Іпатіївський літопис"), поміщених під 1071 роком. Вони, звичайно, покликані затвердити силу християнства, але свідоцтва про чудських волхвів (шаманів) повідомляються дуже цікаві:

"Ось і ще розповімо про вид їх і про мана їх. У той же час, в ті ж роки, сталося якомусь новгородцеві прийти в землю Чудську, і прийшов до чарівника, просячи ворожби його. Той же за звичаєм своїм почав закликати бісів в будинок свій. Новгородець же сидів на порозі того будинку, а чарівник лежав в заціпенінні, і раптом вдарив ним біс. і, вставши, сказав чарівник новгородцеві: "Боги не сміють прийти, - маєш на собі щось, чого вони бояться". Він же згадав , що на ньому хрест, і, відійшовши, поклав його поза домом того. Чарівник же почав знову закликати бісів. Біси ж, трясучи його, розповіли те, заради чого прийшов новгородець. Потім новгородець став питати чарівника: "Чого заради біси бояться того, чий хрест на собі ми носимо?". Він же сказав: "Це знамення небесного Бога, якого наші боги бояться". Новгородець же сказав: "А які боги ваші, де живуть?" Чарівник відповів: "У глибинах. Обличчям вони чорні, крилаті, мають хвости; підіймаються ж і під небо послухати ваших богів. Ваші адже боги на небесах. Якщо хто помре з ваших людей, то його підносять на небо, якщо ж хто з наших помирає, його несуть до наших богів у вічну вогняну безодню, у глиб землі, бо грішники в пеклі перебувають, очікуючи муки вічної, а праведники в небесному житлі гніздяться з ангелами".

Це дуже цікаве повідомлення - як перший опис шаманського екстатичного трансу, так і свідчення про угро-фінський розподіл Світу на нижній, середній і верхній світи.

Історичні джерела та літописи повідомляють, що християнська віра строго-на-строго забороняла перебувати таким особам поблизу, оскільки вони оскверняли віру в Одного Живого Істинного Бога та порушували першу заповідь.

Тому тих старовірів, які не хотіли приймати християнство – виволокали конче за коси за межі села ( не лише безпосередніх учасників, а й тих, хто спостерігав і похваляв їх справу) , часто при тому б’ючи палицями та примовляючи лайку. Такі волхви, гадалки звісно переховувалися в лісах, часто-густо в непрохідних хащах – переховуючись від людей, переважно серед болота. Ці так звані – «відлюдники» жили в антисанітарії, рідко милися, їли лісову їжу, а одяг їх перетворювався на лахміття. Інколи жителі різих поселень натрапляли на їх мешкання, яке , звісно, іх приводило в жах. (Звідси - баба - Яга, водяний, лісовий, лєший). Адже ці чаклунки, волхви можна уявити, в якому вони були вигляді. Разом з тим, були такі випадки, коли люди самі шукали цих відлюдників, щоб у відчаї придбати собі якесь чар-зілля тощо. Зате вони приносили данину, в основному, одяг, їжу.

Так як харчувалися вони виключно дарами лісу, а вполювати не завжди вдавалося, то вони ще і вдавалися до канібалізму. Зовсім не випадково в казках трапляються сюжети про викрадених дітей, які заблукали, зв’язаних людей та киплячі казани. Бо такі випадки дійсно були присутні, які обпліталися фантазіями та домислами.

Поселення сучасного шамана