До Дня знань змагалися шахісти

Виїздний турнір до Дня знань, він же 7 етап на визначення володаря кубка м. Сарни, було проведено на свіжому повітрі - березі озера Селянське. Учасники зіграли бліц-турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію.Уже після перших двох стартових турів усі учасники втратили очки. Далі в лідери вийшов Олексій Жакун і зберігав цю позицію до 6 туру. Правда за ним вишикувалась черга з вісьми переслідувачів з відривом всьго в півочка. Після чого Олексій несподівано, але цілком по грі програє Юрію Корсуну і передовиків стало четверо: Віктор Параниця, Володимир Галаган, Олександр Абрамчук та вже згадуваний Юрій Корсун. Вони ж і схрестили шпаги у 7 турі. Юрій Корсун - Віктор Параниця – нічия, Володимир Галаган – Олександр Абрамчук 1-0. Після чого уже Володимир Галаган красується на вершині турнірної таблиці. На жаль не довго.В слідуючому турі він зазнає поразки від Олександра Параниці і поступається пальмою першості йому, Олексію Жакуну та Юрію Корсуну. В останньому турі Олександр Параниця переграє ще Юрія Корсуна і тимчасово виходить вперед. Але Олексій Жакун також перемагає в своїй партії Віталія Годунка та завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця стає чемпіоном турніру. Олександр Параниця срібний призер, а бронзу завойовує Володимир Галаган.1.Жакун Олексій,1926, Дубровиця – 6,5 очок2.Параниця Олександр, 1994, Сарни –6,53.Галаган Володимир,1765, Сарни –6,04.Параниця Віктор, 1786, Сарни – 5,55.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 5,56.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 5,57.Зань Іван, 1600, Сарни – 5,08.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,59.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –4,010.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,011.Симонюк Валентин,1598, Володимирець– 1,012.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 0,5Після прийняття водних процедур та привітання з Днем народження свого колеги-шахіста, почесного члена Сарненської районної федерації, першого абсолютного чемпіона Сарненського району Олексія Жакуна було проведено турнір в його честь.Учасники зіграли бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію. Цей турнір проходив також непередбачувано. Так, Віктор Параниця, зазнавши в першому турі нищівною поразки від Олександра Абрамчука, в подальшому впевнено нарощував оберти і зумів обігнати всіх конкурентів та стати переможцем. Решту призових місць на пядесталі пошани в останньому турі визначили Микола Копищик та Олександр Абрамчук. Більше тут поталанило Миколі Копищику, який і став срібним призером. Бронза за Олександром Абрамчуком.1.Параниця Віктор, 1786, Сарни – 5,5 очок2.Копищик Микола,1689, Сарни – 5,03.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –4,54.Жакун Олексій,1926, Дубровиця – 4,55.Галаган Володимир,1765, Сарни –4,56.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 4,57.Параниця Олександр, 1994, Сарни – 4,08.Зань Іван, 1600, Сарни – 3,59.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 3,010.Симонюк Валентин,1598, Володимирець– 2,011.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 1,012.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 0,5Олександр АБРАМЧУК, Сарни.