Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 31.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 47900 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1974 (+20) од,бойових броньованих машин / APV ? 4312 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 1091 (+12) од,РСЗВ / MLRS - 285 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 152 (+1) од,літаків / aircraft – 234 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 204 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 849 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 196 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3236 (+19) од,спеціальна техніка / special equipment - 103 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kurakhove directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!