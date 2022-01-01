На Рівненщині вилучено чергову партію фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції

Прокуратурою спільно з правоохоронними органами регіону продовжуються вживатись ефективні заходи, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 32-річному рівнянину повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).Так, під час досудового розслідування встановлено, що на території одного з гаражних кооперативів у місті Рівному чоловік зберігав з метою подальшого збуту незаконно виготовлену алкогольну та тютюнову продукцію.З метою недопущення потрапляння «фальсифікату» на ринок та у результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 2,5 тон фальсифікованого алкоголю, що становить майже 5 тисяч пляшок горілки, та більше 4000 пачок підроблених цигарок, на загальну суму 500 000 гривень.Протидія злочинній діяльності у сфері обігу фальсифікованих підакцизних товарів триває.