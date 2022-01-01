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На Рівненщині вилучено чергову партію фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції

Рівненська область / Новини регіону 31-авг, 2022, 17:319 prov 129
Прокуратурою спільно з правоохоронними органами регіону продовжуються вживатись ефективні заходи, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції.
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 32-річному рівнянину повідомлено про підозру за фактом  незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1  ст. 204 КК України).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що на території одного з гаражних кооперативів у місті Рівному чоловік зберігав з метою подальшого збуту незаконно виготовлену алкогольну та тютюнову продукцію.
З метою недопущення потрапляння «фальсифікату» на ринок та у результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 2,5 тон фальсифікованого алкоголю, що становить майже 5 тисяч пляшок горілки, та більше 4000 пачок підроблених цигарок, на загальну суму 500 000 гривень.
Протидія злочинній діяльності у сфері обігу фальсифікованих підакцизних товарів триває.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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