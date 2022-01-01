Керівники та працівники спортивної галузі взяли участь в обласному фестивалі

В с. Хрінники Демидівської територіальної громади на базі спортивно-оздоровчого табору «Олімпієць» відбувся обласний спортивно-масовий фестиваль «Будьте здорові!». Участь в ньому взяли керівники та працівники сфери фізичної культури і спорту. Змагання проходили з метою залучення працівників до активних занять фізичною культурою і спортом, пропаганди здорового способу життя, стимулювання до активного дозвілля.
Захід провели та організували КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Рівненська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна» за участю Відділення НОК України в Рівненській області.
Начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Віталія Ліпський наголосив, що учасники повинні власним прикладом популяризувати здоровий спосіб життя та залучати громадян до активного дозвілля.
Після урочистого відкриття, команди почали виконувати спортивну програму до якої входили змагання з шашок, тенісу настільного, дартсу та стрільби кульової.
За результатами змагань переможцями в особистому заліку стали:
Шашки (жінки) – 1 місце – Ольга Чернюк (РООФСТ «Україна»), 2 місце – Наталія Шепелюк (КЗ «РОДЮСШОІ»), 3 місце – Наталія Шатковська (КЗ «ОШВСМ»);
Шашки (чоловіки) – 1 місце – Іван Власик (КЗ «РОДЮСШОІ»), 2 місце – Ігор Остапчук (КЗ «РРЦФКіСОІ «Інваспорт»), 3 місце – Олександр Шевчук (КЗ «РОДЮСШОІ»);
Теніс настільний (жінки) – Інна Гурська (КЗ «РРЦФКіСОІ «Інваспорт»), 2 місце – Тетяна Нагорнюк (КЗ «РОДЮСШОІ»), 3 місце – Ірина Нечипорук (КЗ «ОШВСМ»);
Теніс настільний (чоловіки) – 1 місце – Олег Зуєв (РООФСТ «Україна»), 2 місце – Ігор Вознюк (КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх»), 3 місце – Іван Власик (КЗ «РОДЮСШОІ»);
Дартс (жінки) – 1 місце – Олена Гончарук (КЗ «РРЦФКіСОІ «Інваспорт»), 2 місце – Марія Касько (КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх»), 3 місце – Вікторія Шолота (КЗ «РОДЮСШОІ»);
Дартс (чоловіки) – 1 місце – Володимир Воробей (Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації), 2 місце – Вадим Полюхович (КЗ «РРЦФКіСОІ «Інваспорт»), 3 місце – Віталій Ліпський (Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації);
Стрільба кульова (жінки) – 1 місце – Ольга Палюх (КЗ «РОДЮСШОІ»), 2 місце – Олена Гончарук (КЗ «РРЦФКіСОІ «Інваспорт»), 3 місце – Тетяна Нагорнюк (КЗ «РОДЮСШОІ»);
Стрільба кульова (чоловіки) – 1 місце – Павло Лавор (РООФСТ «Україна»), 2 місце – Володимир Воробей (Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації), 3 місце – Олег Зуєв (РООФСТ «Україна»).
У загальнокомандному заліку призові місця розподілилися наступним чином:
1 місце – Комунальний заклад «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» Рівненської обласної ради;
2 місце – Комунальний заклад «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради;
3 місце - Рівненська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна».
На завершення відбулося нагородження, під час якого переможцям та призерам були вручені кубки, дипломи та призи від організаторів.
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