Увага! Розшукується підозрюваний у продажі призначеної військовим гуманітарної допомоги

Поліцейські встановлюють місце знаходження Сук Андрiя Вiкторовича, 14.05.1971 р.н., жителя Рівного, підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.
Він, разом із спільниками створили кілька благодійних фондів, що дозволяло їм безоплатно отримувати та завозити з-за кордону товари як гуманітарну допомогу. Втім, замість того, аби відправляти товари першої необхідності та військову амуніцію для осіб, які постраждали від збройної агресії, чи потреб ЗСУ — продавали.
Наразі за клопотанням слідчих фігурантам кримінального провадження суд обрав запобіжні заходи: п’ятьом – тримання під вартою із правом внесення застави, двом — цілодобовий домашній арешт.
51-річного рівнянина наразі оголошено в міждержавний розшук.
Усім, кому відома будь-яка інформація щодо розшукуваного, прохання повідомити за номером телефону 067-362-58-56 або на спецлінію 102.
Поліція Рівненської області.