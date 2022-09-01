Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 01.09 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 48350 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1997 (+23) од,бойових броньованих машин / APV ? 4345 (+33) од,артилерійських систем / artillery systems – 1115 (+24) од,РСЗВ / MLRS – 287 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 153 (+1) од,літаків / aircraft – 234 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 205 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 851 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 196 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3239 (+3) од,спеціальна техніка / special equipment - 104 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kurakhove directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!