В Україні відбувся наймасовіший урок «Повертаюся до навчання»

У День знань у прямому ефірі спільного телемарафону відбувся Всеукраїнський урок «Повертаюся до навчання» за участю Першої леді України Олени Зеленської, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, а також Тіни Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса Тополі та Олександра Педана (https://youtu.be/dTDyuB6Wzcc). Провели урок популярні ведучі – Неля Шовкопляс та Руслан Сенічкін.
«У кожного з нас зараз своя місія – наші військові роблять усе, щоб здобути перемогу, а ваша місія зараз – продовжувати навчання. Вся країна б’ється саме за це, щоб у вас було нормальне життя: зі школою, знаннями, а, отже, – перспективами. Ви діти вільної країни і саме вам будувати її майбутнє», – звернулась до всіх українських учнів Перша леді України Олена Зеленська.
Зважаючи на безпекову ситуацію, саме діти, їхні батьки та органи місцевої влади зможуть обирати форму навчання – очну, дистанційну або змішану. Але незважаючи на війну, у новому навчальному році Міністерство освіти і науки України підготувало багато цікавих та корисних новинок.
«Початок навчального року для нас є важливою датою. Ми доклали максимальних зусиль, аби розпочати його у безпечних умовах. Продовження реформи «Нової української школи», яка у цьому році стосуватиметься п’ятих класів, що розпочнуть навчання за новою програмою; вивчення іноземних мов за інноваційними методиками; уроки фізкультури по-новому; нове харчування; можливість свідомого вибору майбутньої професії за допомогою штучного інтелекту; відкриття мережі Українських освітніх хабів для тих, хто перебуває нині за кордоном, та багато іншого чекає на українських учнів уже сьогодні», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Наприкінці трансляції стало відомо про встановлення рекорду наймасовішого уроку в Україні, який офіційно зафіксували представники «Книги рекордів України».
Організаторами Всеукраїнського уроку «Повертаюся до навчання» є Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти і Асоціація інноваційної та цифрової освіти, у партнерстві з Гете-Інститутом Федеративної Республіки Німеччини.
Нагадаємо, розроблено посібник «Абетка з безпеки» для учнів ЗЗСО.