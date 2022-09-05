Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.09 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 49800 (+300) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2068 (+19) од,бойових броньованих машин / APV ? 4459 (+29) од,артилерійських систем / artillery systems – 1157 (+10) од,РСЗВ / MLRS – 294 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 156 (+0) од,літаків / aircraft – 236 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 206 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 867 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 205 (+2),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3286 (+10) од,спеціальна техніка / special equipment - 107 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!