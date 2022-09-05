Набор съемников подшипников: сфера применения, классификация и советы по выбору

Работа всех автомобилей построена на движении деталей. Как правило, основная часть движущихся деталей установлена на подшипниках. Поэтому при активной эксплуатации подшипников, важно проводить их периодическое техническое обслуживание. Демонтаж таких деталей можно реализовать при помощи съемников Toptul. Чтобы не приобретать конкретные модели отдельно, многие останавливают выбор на полноценных наборах съемников подшипников. В статье описаны виды таких механизмов, а также рекомендации по их покупке.

Классификация съемников подшипников





Чтобы выбрать съемник подшипников, важно знать его виды, а также особенности использования:

• Механический. Такие ручные устройства имеют простую конструкцию и работают за счет приложения определенного усилия на винт. Сам винт приводится в движение при помощи рукоятки или ключа. Механические универсальные съемники подшипников классифицируются на 2 подвида: 2-захватные и 3-захватные. Первые имеют простую форму и характеризуются низкой ценой. Их главный недостаток — вероятность соскальзывания во время работы, что может привести к деформации подшипника. Вторые обеспечивают более надежную работу, а их основу формируют 3 захвата, расположенных под углом 120 градусов. Данная особенность примерно в 2 раза уменьшает вероятность соскальзывания

• Гидравлический. Такие наборы съемников подшипников чаще используют для деталей и узлов, установленных с небольшой натяжкой, но не требующих увеличенных усилий. Гидравлические механизмы имеют относительно простую конструкцию, а также гарантируют простое управление захватом.

Как выбрать универсальный съемник подшипников?

При выборе универсального съемника подшипников следует знать особенности будущих работ. Например, большое значение во время покупки играет доступность рабочего места, а также диаметр деталей, которые будут демонтироваться. Помимо вышеперечисленных правил, будущим покупателям набора съемников подшипников рекомендуется ориентироваться на:

• Тип гидропривода, который может быть встроенным или выносным

• Необходимый показатель устойчивости универсального съемника подшипников во время работы

• Необходимое усилие съема детали

• Требуемую глубину захвата

Разные наборы съемников подшипников есть в продаже в компании Toptul.org.

Съемники Топтул — чем обусловлена их популярность?

Съемники Toptul имеют компактные размеры, что позволяет использовать их в местах с ограниченным пространством. Устройства от данного бренда обеспечивают мягкое снятие деталей. Такого эффекта удается достичь благодаря равномерному распределению силы давления. Съемники Toptul также отличаются такими 4 преимуществами:

• Возможностью изменения глубины захвата

• Опцией контроля объема захваченной детали

• Широкой сферой применения и большим сроком службы — более 3 лет

• Встроенным манометром, который дает возможность контролировать давление универсального съемника подшипников