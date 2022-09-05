Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.09 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 50150 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2077 (+9) од,бойових броньованих машин / APV ? 4484 (+25) од,артилерійських систем / artillery systems – 1179 (+22) од,РСЗВ / MLRS – 296 (+2) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 156 (+0) од,літаків / aircraft – 236 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 207 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 876 (+9),крилаті ракети / cruise missiles - 209 (+4),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3305 (+19) од,спеціальна техніка / special equipment - 109 (+2).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!