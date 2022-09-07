Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 50610 (+460) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2097 (+20) од,бойових броньованих машин / APV ? 4520 (+36) од,артилерійських систем / artillery systems – 1194 (+15) од,РСЗВ / MLRS – 300 (+4) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 156 (+0) од,літаків / aircraft – 237 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 208 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 880 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 214 (+5),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3320 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment ? 109 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk direction.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!