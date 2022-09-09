Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.09 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 51900 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2122 (+10) од,бойових броньованих машин / APV ? 4575 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 1237 (+11) од,РСЗВ / MLRS – 306 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 159 (+0) од,літаків / aircraft – 239 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 211 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 888 (+4),крилаті ракети / cruise missiles ? 214 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3399 (+55) од,спеціальна техніка / special equipment ? 114 (+4).Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kharkiv and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!